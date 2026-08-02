Hauskauf: Warum das Burgenland alle anderen abhängt

Die günstigsten Immobilienpreise in einer Landeshauptstadt bezahlt man derzeit in Eisenstadt. Eine Immobilie kostet hier durchschnittlich 2.447 Euro pro Quadratmeter. Dank dieser vergleichsweise günstigen Preise weist das Burgenland österreichweit die höchste Leistbarkeit beim Erwerb eines Eigenheims auf. Wer im Jahr 2025 ein Einfamilienhaus kreditfinanziert erwerben wollte, musste rund ein Viertel des monatlichen Haushaltseinkommens für Zinsen und Tilgung aufbringen. In Vorarlberg lag dieser Wert bei 68 Prozent, in Salzburg sogar bei rund 72 Prozent.

Zudem wirken große Baulandreserven preisdämpfend. Laut ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) sind rund 30 Prozent der bebaubaren Flächen im Burgenland bereits gewidmet, werden derzeit jedoch noch nicht bebaut. Zum Vergleich: In Salzburg beträgt dieser Anteil lediglich rund 13 Prozent, in Wien sogar nur etwa sieben Prozent.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/Nuthawut Somsuk/iStockphoto Das Burgenland weist österreichweit die höchste Leistbarkeit beim Erwerb eines Eigenheims auf.

Gesucht: gute Verbindung nach Wien Die Nachfrage nach Wohnimmobilien im Burgenland ist laut den Experten von Raiffeisen Immobilien stabil. Gefragt sind vor allem Regionen mit guter Anbindung an den Wiener Zentralraum, wie Eisenstadt, Eisenstadt Umgebung oder das Nordburgenland. Besonders gesucht werden leistbare Einfamilienhäuser sowie Drei-Zimmer-Wohnungen.„Für viele Kaufinteressenten ist derzeit vor allem der Preis ausschlaggebend. Die Bereitschaft, für eine ehemals hochwertige Ausstattung gebrauchter Immobilien einen Aufpreis zu zahlen, ist deutlich gesunken“, so Martina Schiller-Jankoschek, Teamleitung Burgenland.

Generell bemerkt man bei Raiffeisen Immobilien einen Trend zur „Sorglos-Immobilie“: Objekte mit kleineren Gärten und überschaubarer Wohnfläche werden immer beliebter, da ihre Erhaltung weniger Zeit und Geld kostet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stephan Huger Martina Schiller-Jankoschek, Teamleitung Burgenland bei Raiffeisen Immobilien.