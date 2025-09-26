Bauwerksbuch: Wiens neueste Vorschrift für Gebäudeeigentümer

Um die Sicherheit für die Bewohner zu erhöhen, muss nicht nur für Neubauten, sondern auch für Bestandsgebäude ein Bauwerksbuch erstellt werden. „Die Anforderung dazu ist aus der Novelle der Wiener Bauordnung entstanden“, sagt Ferdinand Toms, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurswesen. Die Pflicht, ein Bauwerkshandbuch in Angriff zu nehmen, trifft Wohnungseigentümer sowie Hausverwaltungen.

Laut Bauordnung ist die Verpflichtung in zwei Etappen umzusetzen. „Für vor 1. Jänner 1919 errichtete Bauten muss das Bauwerksbuch bis Ende 2027 erstellt werden “, konkretisiert Ferdinand Toms. Die Frist für bis 1. Jänner 1945 errichtete Bauten endet am 1. Jänner 2030.

Zahlreiche Gebäude betroffen

Betroffen von dieser Verpflichtung sind knapp über 45.000 Gebäude. „Das bedeutet über 40 Bauwerkstagebücher pro Tag bis zum jeweiligen Stichtag“, beziffert der Experte. Die Anlaufstelle für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer ist die MA 37, ein Sachverständiger oder Ziviltechniker ist mit der Überprüfung des Bauwerks zu beauftragen. „Dieser sieht sich das Gebäude vor Ort an und verzeichnet die Schäden, die vorhanden sind“, so Toms.