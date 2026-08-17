Neubauwohnungen: Wien treibt die Fertigstellungen an

Vom Neubau im Bereich Wohnimmobilien gibt es 2026 positive Signale. Nach dem Rückgang der vergangenen Jahren werden heuer wieder mehr Wohnungen fertiggestellt. Das geht aus den Erhebungen der Bauträgerdatenbank Exploreal hervor, die im Auftrag des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich erhoben und ausgewertet wurden. Heuer werden österreichweit 30.900 Wohneinheiten fertiggestellt. Wien bleibt Spitzenreiter bei den Neubau-Fertigstellungen, 12.100 Wohneinheiten werden für heuer prognostiziert.

Im Jahresverlauf gab es Höhen und Tiefen: Im zweiten Quartal wurden österreichweit weniger Neubauwohnungen verkauft oder vermietet als noch zu Jahresbeginn. Stark war der Rückgang in Wien. In Tirol, Vorarlberg und der Steiermark nahm die Verwertungsaktivität zu. Die am Markt verfügbaren Neubauwohnungen sinken.