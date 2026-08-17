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Neubauwohnungen: Wien treibt die Fertigstellungen an

Lichtblick in einer Phase des sinkenden Wohnungsneubaus: Vor allem in Wien werden heuer mehr Neubauten fertiggestellt.
17.08.2026, 07:00

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Im Bild der Nordbahnhofs in Wien während der Bauphase: mittlerweile ist er fertiggestellt und bezogen.

Vom Neubau im Bereich Wohnimmobilien gibt es 2026 positive Signale. Nach dem Rückgang der vergangenen Jahren werden heuer wieder mehr Wohnungen fertiggestellt. Das geht aus den Erhebungen der Bauträgerdatenbank Exploreal hervor, die im Auftrag des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich erhoben und ausgewertet wurden. Heuer werden österreichweit 30.900 Wohneinheiten fertiggestellt. Wien bleibt Spitzenreiter bei den Neubau-Fertigstellungen, 12.100 Wohneinheiten werden für heuer prognostiziert.

Im Jahresverlauf gab es Höhen und Tiefen: Im zweiten Quartal wurden österreichweit weniger Neubauwohnungen verkauft oder vermietet als noch zu Jahresbeginn. Stark war der Rückgang in Wien. In Tirol, Vorarlberg und der Steiermark nahm die Verwertungsaktivität zu. Die am Markt verfügbaren Neubauwohnungen sinken.

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Ausblick

Für 2027 lassen die bisher veröffentlichten Daten einen Rückgang auf knapp 25.000 Wohneinheiten erwarten – ein Minus von etwa 19 Prozentpunkten gegenüber 2026. Roman Oberndorfer, Fachverbandsobmann der Immobilientreuhänder, betont: „Die Zahlen zeigen klar, wie angespannt die Situation ist. Wir brauchen eine Sanierungsoffensive und leichtere Finanzierungen für den gewerblichen Wohnbau sowie verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen. Nur so können wir verhindern, dass sich der Wohnungsmangel weiter verschärft und der Preisdruck zunimmt.“

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