Gut geliftet: Aufruf für in die Jahre gekommene Aufzüge

Weltweit gibt es mehr als zehn Millionen Aufzüge und Rolltreppen, die älter als zehn Jahre sind. Viele entsprechen nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit, Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Nach einer gewissen „Laufleistung“ müssen auch gut gewarteten Aufzügen überholt, Komponenten wie Türmechanismen, Ruftasten oder Beleuchtung erneuert werden, da sie einem Verschleiß unterliegen.

„Vielen Menschen fehlt, anders als beim Auto, das Bewusstsein, dass auch Aufzüge verschleißen. Selbst gut gewartete Systeme lassen sich nach einer bestimmten Zeit nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, so Christian Herbst, Modernization Director bei Kone in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hohe Anforderungen an die Sicherheit „Eine Modernisierung bedeutet nicht automatisch den kompletten Austausch. Teilmodernisierungen sind eine gute Möglichkeit, die Lebensdauer des Aufzugs zu verlängern. Das ist nachhaltiger, kostenschonender und reduziert Beeinträchtigungen im Gebäudealltag.“