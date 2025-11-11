Lift soll durchs WC gehen. Kann ich den Einbau blockieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um einen Lifteinbau im Altbau geht.



FRAGE: Ich bin seit 1984 Mieterin in einem Altbau. Jetzt will der Hausherr das Dachgeschoß ausbauen und einen Lift einbauen. Dafür müsste ich die Hälfte meines WC hergeben. Wenn ich nicht einverstanden bin, droht eine Kündigung. Ich bin zudem zu 60 Prozent sehbehindert. Kann ich diese Maßnahme blockieren?