Revolution im Weinbau: Dorli Muhrs Weinkeller trotzt Klimawandel

Die rund 80 cm dicken Außenwände aus zwei fugenversetzten Scharen wurden ohne zusätzliche Dämmung erbaut und mit klassischem Kalk-Zementmörtel für eine bessere Feuchtigkeitsbalance verputzt. „Die offene Struktur verhindert Schimmel. Wie früher wird einmal im Jahr neu gekalkt“, so Muhr.

Die Konzeption für das neue Kellergebäude in Prellenkirchen stammt von dem Architektenpaar Sabine und Stefan Laub , die sich vom innovativen 2226-Prinzip von Baumschlager Eberle Architekten aus Vorarlberg inspirieren ließen. Das innovative Prinzip realisiert ganzjährig eine Wohlfühltemperatur zwischen 22 und 26 Grad Celsius – und das ohne konventionelle Haustechnik.

„Das Klima in unserer Region wird immer trockener, heißer, mit mehr Wind. Daher haben wir zusätzlich auf Pflanzen als natürliche Schattenspender gesetzt“, erklärt Dorli Muhr. Eine weitere Maßnahme, um das Gebäude und damit die Weinproduktion vor Überhitzung im Sommer zu schützen. Im Süden und Westen wurde mit rund 50 bis 100 Zentimetern Abstand vom Mauerwerk ein Rankgerüst mit Begrünung errichtet. Dadurch entsteht eine Selbstbeschattung des Bauwerks sowie eine Hinterlüftung, die die heiße Luft abtransportiert. Die Assimilation der Pflanzen sorgt für einen weiteren Kühleffekt.

Autark wirtschaften

Im Nordosten hat man sich für die Errichtung eines großen, ausladenden Vordachs entschieden, um einen weiteren Schutz vor der Sonne zu bieten. Alle Pflanzen wurden so ausgewählt, dass sie keine künstliche Bewässerung brauchen. Eine Photovoltaik-Anlage beschattet einen großen Teil des Daches und erzeugt Strom für den Eigenbetrieb. „Ich will völlig autark wirtschaften können. Ein Blackout kann mir nichts anhaben. Deshalb haben wir zum Beispiel auch auf computergesteuerte Technik verzichtet“, so die Unternehmerin.