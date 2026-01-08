Architektur und Musik: Neue Opernhäuser für Hamburg und Düsseldorf

Ein gläsernes Opernhaus: Das soll der Neubau in der Hafencity Hamburg sein. Jury, Stadt und Kühne-Stiftung stellten den Architektenentwurf vor, der sich gegen vier andere Entwürfe durchgesetzt hat. Das dänische Architektenbüro Bjarke Ingels Group soll die neue Oper, für die der Milliardär Klaus-Michael Kühne bis zu 330 Mio. Euro zur Verfügung stellt, auf dem Baakenhöft errichten. Der Baakenhöft werde mit dem Neubau und der öffentlichen Parkanlage am Elbufer zu einem attraktiven Ort.

Neubau in der Hafencity Hamburg

Der Entwurf (Bild oben) sieht eine einladende, rundum begehbare Dachlandschaft vor, die sich zu allen Seiten zur Elbe und in die Stadt hinein öffnet. Der Siegerentwurf wird in den kommenden zwei Jahren in enger Abstimmung mit Stiftung, Stadt und Staatsoper als künftige Nutzerin konkretisiert. Erst dann will die Kühne-Stiftung abschließend über die Realisierung entscheiden.