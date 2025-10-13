Änderungen im Mietrecht: Die Eckpunkte des Wohnpakets 2026

Im Sommer hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen zwar für zulässig erklärt, dennoch gibt es nach wie vor einige Unklarheiten. Deshalb erfolgt nun eine Klarstellung – in Form eines Miet- und Wohnpakets der Regierung. Dieses liegt aktuell zur Begutachtung auf. Es geht um je zwei Ergänzungen im ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) und im Konsumentenschutzgesetz zu den Punkten Wertsicherung, Mietpreisbremse und Mietvertragsbefristungen. Alle Beteiligten würden dadurch Planungssicherheit und stabile Rahmenbedingungen erhalten, heißt es aus dem Justizministerium. „Mit dieser Reform stärken wir die Rechtssicherheit“, sagt Justizministerin Anna Sporrer. Das Zivilrechtliches Indexierungs-Anpassungsgesetz – ZIAG soll mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten.

Änderungen im Detail Kernstücke des Pakets sind die Änderungen bei der Wertsicherung von Mietverträgen sowie eine Bremse beim Anstieg der freien Mieten. Das geplante Mieten-Wertsicherungsgesetz sieht eine gesetzliche Wertsicherung für Wohnungsmietverträge vor. Zuvor hatten zwei Urteile des Obersten Gerichtshofs (OGH) aus dem Jahr 2023 für Aufregung gesorgt: Sie stellten fest, wie Wertsicherungsvereinbarungen für Wohnungsmietverträge formuliert sein müssen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/ArLawKa AungTun/IStockphoto.com Experten bei der Vereinbarung eines Mietvertrags