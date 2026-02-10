Gefahr durch Stromschlag: Ikea ruft dieses Produkt zurück

Auf der Website des Unternehmens werden Kunden aufgerufen, das die NYMÅNE Wandleuchte nicht mehr zu verwenden. Der Grund für den Rückruf sei ein Herstellungsfehler – die Isolierung eines Kabels sei unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags bestehe.

Ob man im Besitz des betroffenen Produkts ist, kann man anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer feststellen. Bei der NYMÅNE Wand-/Leselampe befinden sich diese auf einem Aufkleber im Inneren des Lampenschirms. Bei der NYMÅNE Wandleuchte doppelt sind der Datumsstempel und die Lieferantennummer auf den Aufklebern auf der Rückseite der Leuchten zu finden.

Betroffene Datumsstempel (JJWW): Beginnend mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 sowie mit der Lieferantennummer 23241. Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen.

Wandleuchten vom Stromnetz trennen

Der Möbelriese warnt, die Wandleuchten immer vom Stromnetz zu trennen, bevor man mit ihnen interagiert. Betroffene Produkte können in jeder Ikea-Filiale österreichweit zurückgebracht werden; Kunden erhalten dann die vollständige Rückerstattung, der Vorweis einer Rechnung sei laut Unternehmen nicht notwendig.

Außerdem bittet Ikea Kunden, diesen Rückruf zu verbreiten, insbesondere wenn man weiß, dass das zurückgerufene Produkt jemand anderem angeboten, geliehen oder verkauft wurde.