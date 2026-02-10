Wirtschaft

Gefahr durch Stromschlag: Ikea ruft dieses Produkt zurück

FILE PHOTO: A view of an Ikea sign on one of its branches in Copenhagen
Das schwedische Möbelhaus nimmt aktuell die Wandleuchte NYMÅNE aus dem Sortiment.
10.02.26, 08:33

Zusammenfassung

  • Ikea ruft NYMÅNE Wandleuchten wegen unzureichender Kabelisolierung und Stromschlaggefahr zurück.
  • Betroffene Produkte sind anhand von Datumsstempel (2217–2550) und Lieferantennummer 23241 identifizierbar.
  • Kunden können die Lampen ohne Kassenbon in jeder Ikea-Filiale zurückgeben und erhalten eine vollständige Rückerstattung.

Auf der Website des Unternehmens werden Kunden aufgerufen, das die NYMÅNE Wandleuchte nicht mehr zu verwenden. Der Grund für den Rückruf sei ein Herstellungsfehler – die Isolierung eines Kabels sei unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags bestehe.

Ob man im Besitz des betroffenen Produkts ist, kann man anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer feststellen. Bei der NYMÅNE Wand-/Leselampe befinden sich diese auf einem Aufkleber im Inneren des Lampenschirms. Bei der NYMÅNE Wandleuchte doppelt sind der Datumsstempel und die Lieferantennummer auf den Aufklebern auf der Rückseite der Leuchten zu finden.

Wichtige Konsument:innen-InfoNYMANE_Wandleuchte_doppelt_weißrmation

NYMÅNE Wandleuchte doppelt

NYMANE_Wand-Leseleuchte_anthrazit

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte 

Wandleuchten vom Stromnetz trennen

Der Möbelriese warnt, die Wandleuchten immer vom Stromnetz zu trennen, bevor man mit ihnen interagiert. Betroffene Produkte können in jeder Ikea-Filiale österreichweit zurückgebracht werden; Kunden erhalten dann die vollständige Rückerstattung, der Vorweis einer Rechnung sei laut Unternehmen nicht notwendig. 

Außerdem bittet Ikea Kunden, diesen Rückruf zu verbreiten, insbesondere wenn man weiß, dass das zurückgerufene Produkt jemand anderem angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

