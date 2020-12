Ikea-Mitarbeiter in Frankreich vor Weihnachten im Streik

Die Mitarbeiter des Möbelhauses Ikea legen in Frankreich seit rund einer Woche immer wieder die Arbeit nieder. Sie protestieren damit vor Weihnachten gegen die kurzfristige Streichung ihrer Jahresprämie sowie die Arbeitsbedingungen in der Coronapandemie, wie Gewerkschafter am Dienstagabend mitteilten.

Premiere

Nach ihren Angaben beteiligten sich bis zu 1.300 Mitarbeiter in mindestens 14 der 34 französischen Ikea-Filialen an dem Ausstand. Einige hätten deshalb zeitweise geschlossen werden müssen, hieß es.