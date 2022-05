IHS-Ökonom: Gewinnabschöpfung in Maßen "kein Problem"

"Man muss schon aufpassen"

Kimmich empfiehlt aber, sich ganz grundsätzlich über die strategische Bedeutung der Infrastrukturunternehmen im Land Gedanken zu machen - auch im Zusammenhang mit der Energiewende. "Man muss schon aufpassen, wie man das als Steuerungselement verwendet und muss das schon ein Stück weit unter Kontrolle behalten, um die größeren gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Ziele zu erreichen." Schließlich gehe es um "die Blutadern der Gesellschaft". Der Strompreis sei für die Wirtschaft essenziell.

Kimmich sieht auch Möglichkeiten, in die Preisbildung am Strommarkt einzugreifen. Derzeit definiert das teuerste zugeschaltete Kraftwerk den allgemeinen, aktuell gültigen Strompreis. In der Regel ist das derzeit ein Gaskraftwerk, womit der aktuelle Gaspreis auf den Strompreis durchschlägt. Da aber derzeit schon reguliert werde, welche Gaskraftwerke in Reserve gehalten werden, um bei Bedarf einzuspringen und Strom zu produzieren, könnte man auch bei der Preisbildung regulierend eingreifen, meint Kimmich: "Es ist sowieso kein Markt im freien Wettbewerb".