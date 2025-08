Dienstleistungen liefern Hauptbeitrag

Eine Beitrag von rund zwei Prozentpunkten liefert zusätzlich der Dienstleistungsbereich. Das sind die kräftig gestiegenen Preise in Gastronomie und Beherbergung, aber etwa auch die Mieten. „Dienstleistungen weisen mit plus 4,5 Prozent eine annähernd konstante Teuerung auf. Dieser Bereich trägt weiterhin am stärksten zur Inflation bei. Gleichbleibend hoch blieb mit plus 4,4 Prozent auch die Teuerung im Bereich Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol“, sagt Statistik-Direktor Thomas Burg.