Was schon im Juli von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) angekündigt wurde, tritt ab heute - 1. Oktober - auch offiziell in Kraft:

Um FinanzOnline sicherer zu machen wurde der Zugang über ID Austria eingerichtet. Wer diesen Zugang bereits nutzt, für den ändert sich nichts. Wer noch keine ID Austria hat, muss hingegen mit einer Änderung leben. Es wurde nämlich wie beim Online-Banking eine Zwei-Faktorisierung eingeführt, um die Sicherheit zu erhöhen. Schlagend ab heute.