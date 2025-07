Um FinanzOnline sicherer zu machen wurde der Zugang über ID Austria eingerichtet. Wer diesen Zugang bereits nutzt, für den ändert sich nichts. Wer noch keine ID Austria hat, muss sich den Zugang entweder auf dem Gemeinde-, Bezirks oder Finanzamt besorgen. Oder: Muss ab 1. Oktober mit einer Änderung leben. Es wird nämlich wie beim Online-Banking eine Zwei-Faktorisierung eingeführt, um die Sicherheit zu erhöhen, wie Marterbauer bei einer Pressekonfernz am Mittwoch erklärte.

Zentrale Funktion von FinanzOnline ist die Arbeitnehmerveranlagung, die auch weiterhin "offline" möglich sein wird, betonte der Minister. Von rund sechs Millionen Veranlagungen würden aber bereits 83 Prozent online eingereicht werden. 36 Prozent der User loggen sich ins Portal via ID Austria ein. Ab 1. Oktober ist dies verpflichtend, alternativ kann sich über eine in FinanzOnline integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeloggt werden. "Damit wird die Sicherheit der persönlichen Daten nochmals erhöht", so Marterbauer.