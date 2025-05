An der Spitze der landeseigenen Hypo Tirol Bank kommt es zu personellen Änderungen: Vorstandsvorsitzender Alexander Weiß und Vorstandsmitglied Susanne Endl ziehen sich "aus eigenem Wunsch" von ihren Positionen zurück, teilte die Bank am Montag in einer Aussendung mit.

Der Grund: "Unterschiedliche Auffassungen" zwischen dem Aufsichtsrat und den beiden Vorständen über die "Strategieumsetzung" der Bank.