Humanic soll fast zur Hälfte an britischen Investor gehen

Der britische Finanzinvestor Alchemy will 49 Prozent der Anteile am steirischen Schuhhändler Leder & Schuh (Humanic, Shoe4You) erwerben. Ein entsprechender Antrag sei bei der Bundeswettbewerbsbehörde eingebracht worden, berichtet "Der Standard" am Freitagabend online. Demnach soll die Investmentholding ASO Lux 3 S.à r.l., kontrolliert von Alchemy Partners GP Limited, neben der bisherigen Eigentümerin MRHG Holding auch Mitkontrolle über die Leder & Schuh AG erhalten.

Aktien des seit Generationen in Familienhand befindlichen Unternehmens seien seit Jahren an den Londoner Investor Alchemy verpfändet, heißt es in dem Bericht. Nun wolle Alchemy Schulden gegen eine Kapitalbeteiligung tauschen und knapp die Hälfte der Anteile an der Leder & Schuh erhalten.