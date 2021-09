Hubert Gorbach: Dubiose Geschäftsfreunde

Über den Wert der angebotenen IT-Lösungen gibt es unterschiedliche Aussagen: Während Gorbach und die Firma selbst diese als hervorragend bezeichnen, liest sich eine Bewertung durch die renommierte Firma Kapsch eher vernichtend. Außen- und Verteidigungsministerium wurden jedenfalls keine Kunden, das Verkehrsministerium unter dem (FPÖ-nahen) Andreas Reichhardt hingegen kaufte einen Malware-Schutz, der noch im Einsatz ist.

Gorbach wollte jedenfalls noch einen weiteren Geschäftspartner in die IT-Lösung miteinbeziehen: dieser „ist sehr eng mit mir und würde mir/uns gerne im Wachstumsprozess behilflich sein“. Der Geschäftspartner sei ein „Umsetzer und auch sehr schnell“, lobt ihn der Ex-Vizekanzler in einem Mail im Jänner 2019. Er habe auch ein IT-Unternehmen und würde gerne helfen.

Fehlende Erinnerung

Heute will sich Gorbach an so ein Mail überhaupt nicht mehr erinnern. Dies gebe es entweder gar nicht oder er habe es vergessen, das alles sei aber jedenfalls “Vergangenheit“. Er sei auch gar nicht eng mit dem 64-jährigen Geschäftsführer.

Dieser wurde jedenfalls im Frühjahr zu dreißig Monaten teilbedingter Haft verurteilt, er soll Sparer um 90 Millionen Euro geprellt haben.