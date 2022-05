Hornbach wird nach erfolgreichem Jahr vorsichtiger

Angesichts eines unsicheren Umfeldes schaut der auch in Österreich aktive deutsche Baumarktbetreiber Hornbach mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. "Obwohl wir weitere Schließungen im Zuge von Corona-Verordnungen für unwahrscheinlich halten, haben die Herausforderungen im Hinblick auf Inflation, Lieferkette und Produktverfügbarkeit in den letzten Monaten weiter zugenommen", sagte Karin Dohm, Finanzchefin der Dachgesellschaft Hornbach Holding, am Dienstag.

Zuhause neu entdeckt

Der Umsatz dürfte zwar leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) könnte hingegen unter dem Wert des abgeschlossenen Geschäftsjahres liegen.