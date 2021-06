Hornbach nach guten Geschäften etwas optimistischer

Beflügelt von einer anhaltend hohen Nachfrage blickt der deutsche Baumarktkonzern Hornbach, der auch in Österreich 14 Filialen betreibt, etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22. So rechnet der Vorstand nun mit einem leichten Erlösplus sowie einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) zwischen 290 und 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Bornheim mitteilte.

Hoher Bedarf

Damit würde das Ergebnis im besten Fall auf dem Rekordniveau des vergangenen Geschäftsjahres liegen. Bisher war das Management von einem Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau ausgegangen.