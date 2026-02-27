Millionenumsätze bei Hörgeräten: Warum der Markt jetzt rasant wächst

Von Jasmin Sharma

In Österreich leben laut dem österreichischen Schwerhörigenbund aktuell rund 1,75 Millionen Menschen mit Einschränkungen des Hörsinns. Diese Zahl wird laut Prognosen noch weiter steigen. Mehr Menschen mit Hörproblemen bedeutet auch das der Hörakustikmarkt wachsen wird. Das zeigt jetzt schon im Umsatzplus des Hörakustikunternehmens Neuroth für 2025. Mit einem Wachstum von 19 Prozent konnte die Neuroth-Gruppe ihren Umsatz auf 212 Millionen Euro steigern.

Der stärkste Markt der Gruppe bleibt nach wie vor Österreich mit einem Anteil von 58 Prozent des Umsatzes. Neben der Schweiz hat Neuroth auch in Südosteuropa Standorte. Zwischen Mai und Juni soll in Belgrad zudem der zweite Produktions- und Logistikstandort neben Lebring in der Steiermark eröffnen. Von dort aus sollen die nicht-EU-Länder beliefert werden. An den ca. 300 Standorten beschäftigt Neuroth 1.550 Mitarbeiter.

Das Umsatzwachstum dürfte sich auch in den nächsten Jahren fortsetzten. Grund dafür ist die „Babyboomer“-Generation, also all jene Personen, die zwischen 1956 und 1969 geboren sind. „Die Babyboomer kommen jetzt in die Phase, wo Hörgeräte für sie wichtig werden“, sagt Lukas Schinko, CEO der Neuroth-Gruppe. Insgesamt versorgte das Unternehmen rund sechs Prozent mehr Menschen mit Hörgeräten als im Jahr zuvor. Laut Prognosen sollen bis 2050 bis zu 2,5 Millionen Menschen in Österreich an Hörproblemen leiden.