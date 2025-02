Neuroth-Chef: "Apple wird die Hemmschwelle zum Hörgerät senken"

Ein stark wachsendes Segment ist der Hörschutz gegen ein lärmendes Umfeld aller Art; egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz, im Großraumbüro, Flugzeug oder im Zug. „Mit unserer Gehörschutzmarke earwear konnten wir ein Plus von 9 Prozent erzielen“, berichtet Schinko, der das Unternehmen in vierter Generation leitet. „Das Abschirmen von Lärm wird ein immer wichtigeres Thema, wir haben auch Spezialanwendungen für Musiker“.

1.350 Mitarbeitende Die Neuroth-Gruppe mit Sitz in Graz beschäftigt 1.350 Mitarbeitende an 280 Standorten in 8 Ländern, 850 davon an 140 Standorten in Österreich.

Produktion in Serbien

Geografisch will sich das Hörakustikunternehmen noch stärker in Südosteuropa, vor allem in Serbien und Bosnien engagieren. Das Wachstum in Serbien führte auch zur Entscheidung, bis Ende des Jahres in Belgrad einen zweiten Produktions- und Logistikstandort neben Lebring in der Steiermark zu errichten. Dort werden Anpassungen vorgenommen und Ohrpassstücke für Hörgeräte, sogenannte Otoplastiken, gefertigt. „Künftig werden unsere Märkte in Bosnien und Serbien von Belgrad aus beliefert“, erläutert Schinko. Begonnen wird zunächst mit fünf bis zehn Beschäftigten. In Bosnien ist Neuroth seit 2022 vertreten und verfügt inzwischen über acht Hörcenter – darunter ein neuer Flagship-Store in der Hauptstadt Sarajewo.