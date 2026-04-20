Neuer Hervis-Eigentümer verkauft Auslandsgeschäft

Der Salzburger Handelskonzern Spar hatte sich Ende Jänner nach mehr als 50 Jahren von seiner Sporthandelstochter getrennt. Neue Hervis-Eigentümer sind der deutsche Investor und Snipes-Gründer Voth und der Gründer des Bürocampus Factory Berlin Schloemer. Diese verkaufen nun das soeben erst erworbene Auslandsgeschäft weiter.

Wie es am Montag in einer Mitteilung heißt, veräußert Hervis seine Auslandstöchter in Slowenien, Kroatien und Deutschland an einen privaten Investor, der mit sofortiger Wirkung die operative Führung übernimmt. Der ausgewählte Investor wird vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage der Auslandstöchter nun die nächsten Schritte evaluieren.

Die Transaktion umfasst die Landesgesellschaften mit insgesamt 43 Hervis-Filialen. Davon entfallen 21 Standorte auf Slowenien, 18 Standorte auf Kroatien und 4 Standorte auf Deutschland. Zu den Veräußerungskonditionen und finanziellen Details der Transaktion sowie zur genauen Identität des Investors werden keine Angaben gemacht.

„Mit diesem Schritt schließen wir die strategische Evaluierung unseres Auslandsgeschäfts ab. Die Übergabe ist ein zentraler Baustein der Strategie unserer neuen Eigentümer und ermöglicht es uns, unsere Managementkapazitäten und Investitionen künftig exklusiv auf die Stärkung unseres Heimmarktes zu bündeln. Damit können wir uns jetzt vollständig auf das Hervis-Kerngeschäft in Österreich konzentrieren“, erklärt Hervis-Geschäftsführer Markus Hupach.

Derzeit laufen noch die Evaluierungen des Österreich-Geschäftes von Hervis. Konkrete Weichenstellungen und Entscheidungen werden in den kommenden Monaten getroffen. In Österreich hat Hervis rund 100 Standorte. Ein Teil davon könnte mangels Rentabilität geschlossen werden.