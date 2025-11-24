Handels-KV: "Wenn Angebot passt, können wir den Sack zumachen"

Noch rechtzeitig vor dem ersten Adventsamstag scheint eine Einigung bei den laufenden Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag für die 450.000 Beschäftigten im heimischen Handel möglich. Vor der dritten Verhandlungsrunde am Montag lagen die Positionen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zwar noch weit auseinander, doch beide Seiten zeigten sich konstruktiv-optimistisch.

"Wenn das Angebot passt, können wir den Sack zumachen", sagte GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari vor Verhandlungsbeginn um 11 Uhr. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik bezeichnete die Gesprächsbasis als "extrem konstruktiv".