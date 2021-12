Heizöl, Gas, Sprit: Inflation kennt kein Halten

Von Russland bis Mexiko, in Norwegen und am Donnerstag auch in Großbritannien: Notenbanken weltweit stemmen sich mit Zinserhöhungen gegen die steigende Inflation.

Die US-Notenbank Fed hat erst am Mittwoch drei Zinsschritte im Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Auch sie will verhindern, dass sich die Inflation auf dem aktuell hohen Niveau verfestigt, was Einkommen und Ersparnisse zusehends auffressen würde.