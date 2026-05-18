Heimische Tankstellen rüsten bei Ladeinfrastruktur auf

Zum Jahresende 2025 waren in Österreich laut einer Erhebung des Fachverbands der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (FVEK) 2.694 öffentlich zugängliche Tankstellen in Betrieb. Der Bereich Elektromobilität entwickelte sich dabei dynamisch, Schnellladepunkte ab 150 kW stellten bereits die Mehrheit aller Ladepunkte dar.

Zahl der Tankstellen hat abgenommen

Das österreichische Tankstellennetz gewährleistet laut Erhebung die flächendeckende Versorgung von über 5 Mio. Pkw sowie Motorrädern, Autobussen und Lastkraftwagen. Unterschieden werden zwei Gruppen: 1.283 Major-Branded Servicestationen der Marken der FVEK-Mitgliedsunternehmen Enilive, BP, OMV mit Avanti, Shell und JET sowie 1.411 Standorte weiterer Marken wie Turmöl, Genol, Avia, SOCAR und andere. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Major-Branded Tankstellen um 22 zurück, jene der sonstigen Tankstellen um 8.