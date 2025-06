Hattmannsdorfer will Staatsholding ÖBAG umbauen

Strategie

Die ÖBAG unter Vorstandschefin Edith Hlawati soll demnach ihre Struktur im Einklang mit der Industriestrategie der Regierung ergebnisoffen überdenken. Ansatzpunkt dafür könnte das Thema Energie sein: Während die OMV-Beteiligung bei der ÖBAG bzw. deren Vorgänger ÖIAG und damit beim Finanzministerium angesiedelt war, ressortierte der Verbund beim Wirtschafts- und beim Infrastrukturministerium.

Da der Wirtschaftsminister jetzt für beide Unternehmensbeteiligungen zuständig sei, sollte eine Strategie entwickelt werden, die über Strom und fossile Brennstoffe hinausgeht. Versorgungssicherheit, aber auch Wasserstoff und CO2-Abscheidung seien hier Themen.

"Kein Veräußerungsverein"

Weiters solle sich die ÖBAG überlegen, welche Schlüsseltechnologien forciert werden sollen. Ob sich dies auf das Beteiligungsportfolio der ÖBAG auswirken könnte, ließ der Wirtschaftsminister offen. Aber: "Die ÖBAG ist kein Veräußerungsverein", so Hattmannsdorfer.

Eventuelle Veräußerungserlöse sollten nicht in das Staatsbudget einfließen, sondern in neue Investitionen, Kooperationen und Beteiligungen. Dass die ÖBAG maroden Unternehmen unter die Arme greife, schloss er jedoch aus. Im Rahmen der Strategie stelle sich aber die Frage, ob sich der Staat oder dessen Beteiligungen an Startups und Scaleups, also Unternehmen, die nach der Gründungsphase weiter wachsen wollen, beteiligen soll.