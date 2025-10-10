Hattmannsdorfer eilt Spar gegen Sondersteuer in Ungarn zu Hilfe

Trotz laufender EU-Vertragsverletzungsverfahren und einer drohende Verurteilung vor dem EuGH zieht Ungarn die Daumenschrauben für ausländische Konzerne weiter an.

Von einer Sondersteuer, die inzwischen bis zu 4,5 Prozent des Nettoumsatzes beträgt, sind vor allem internationalen Handelsketten wie Spar oder Hofer betroffen, die in Ungarn zu den größten privaten Arbeitgebern zählen. Nationale Anbieter werden hingegen weitgehend verschont. Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sieht darin einen „Angriff“ auf das Erfolgsprojekt Binnenmarkt beziehungsweise einen kostenmäßigen „Binnenmarkt-Aufschlag“ für europäische Unternehmen.