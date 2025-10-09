Geheimdienst-Affäre: Ungarisches Spionage-Netzwerk in Brüssel enttarnt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Berichte über ein ungarisches Spionagenetzwerk in Brüssel haben am Donnerstag die ungarische Medienlandschaft bestimmt. Laut dem ungarischen investigativen Onlineportal Direkt36 hatten ungarische Geheimdienste jahrelang ein Spionage-Netzwerk in Brüssel betrieben. Das Portal bezieht sich auf gemeinsame Recherchen mit dem Standard, der belgischen Tageszeitung De Tijd und dem deutschen Magazin Der Spiegel. Berichte über ungarisches Spionage-Netzwerk in Brüssel Den Recherchen zufolge setzte die Regierung des ungarischen rechtsnationalen Premiers Viktor Orbán ihren Geheimdienst für Spionage in EU-Institutionen ein. Die Spionagetätigkeit sei wegen "Unprofessionalität und mangelnder Vorsicht" später aufgeflogen, wobei danach das Netzwerk erneut aufgebaut werden musste, berichtete Direkt 36 weiter.

Die Geheimdienstmitarbeiter der Ständigen Vertretung Ungarns in Brüssel hätten zwischen 2012 und 2018 wiederholt versucht, bei EU-Institutionen arbeitende Ungarn anzuwerben. Solche Aktivitäten sollen insbesondere während der Amtszeit des aktuellen ungarischen EU-Kommissars Olivér Várhelyi, der zwischen 2015 und 2018 EU-Botschafter war, erfolgt sein. In dem gemeinsamen Rechercheartikel wurden weiters Versuche zur Anwerbung durch Offiziere des ungarischen Informationsamtes (IH) beschrieben. EU-Kommission will Vorwürfe untersuchen Das Portal Direkt36 hatte detaillierte Fragen zum Spionageskandal an das IH, an das Kabinettsbüro des Ministerpräsidenten und das Außenministerium gesandt, jedoch bisher keine Antworten erhalten. Auch mehrere involvierte Geheimdienstmitarbeiter wurden kontaktiert, doch keiner der Betroffenen antwortete, berichtete das Portal.