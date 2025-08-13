Ukrainische Gerichte haben nach Kiewer Angaben bisher 31 Priester der Ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOK) wegen Landesverrats, Spionage für Russland und Anstiftung von Feindseligkeiten verurteilt. 100 Geistliche sollen Straftaten begangen haben: "Bekämpfen nicht die Kirche" Mehr als 100 weitere Geistliche der Kirche würden derartiger Straftaten beschuldigt, sagte der Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU, Wassyl Maljuk, laut Nachrichtenagentur KNA am Dienstagabend in einem Interview des Kiewer TV-Senders My-Ukraina.

Maljuk betonte zugleich, "dass wir nicht die Kirche bekämpfen". Der ukrainische Geheimdienst berichtete unterdessen am Mittwoch über die Festnahme eines weiteren Priesters der UOK in Saporischschja. Der Geistliche habe mit dem russischen Militärgeheimdienst zusammengearbeitet und für diesen in der Großstadt im Südosten der Ukraine ein Spionagenetzwerk koordiniert. Priester soll Einwohner für Moskauer Geheimdienst rekrutiert haben Den Angaben zufolge soll er in Gottesdiensten Russlands Angriffskrieg gerechtfertigt und prorussische Einwohner für den Moskauer Geheimdienst rekrutiert haben. Diese hätten dann russische Agenten über die Stärke und Bewaffnung ukrainischer Truppen in der Region informiert.

Mehr als drei Monate nach der Großinvasion der russischen Armee hatte sich die Ukrainisch-orthodoxen Kirche Ende Mai 2022 vom Moskauer Patriarchat losgesagt, dem es unterstand. Ukrainische Behörden gehen massiv gegen russisch-orthodoxe Kirchen vor Sie verurteilte zudem die Rechtfertigung des Angriffskriegs durch den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. Ukrainische Behörden nehmen ihr die Distanzierung von der russisch-orthodoxen Kirche aber nicht ab und gehen massiv gegen sie vor.