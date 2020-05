Haselsteiner wird Haupteigentümer

Dass nicht, wie eigentlich in der Branche erwartet worden war, die SNCF ihren Anteil aufstockte, will Haselsteiner nicht näher kommentieren. Aber: „Da sich niemand wirklich darum gerissen hat, bin ich nicht unglücklich, dass sich die Anteile verschieben.“

Mit dem frischen Geld sollen, so Haselsteiner zum KURIER, „Anlaufverluste abgedeckt“ werden und „kleinere Investitionen da und dort“ getätigt werden. Wie hoch die Verluste 2012 ausfielen, will der Bau-Tycoon, der die Westbahn-Anteile über seine Familien-Holding hält, nicht sagen. Heuer will die Westbahn zwischen Wien und Salzburg operativ schwarze Zahlen einfahren.