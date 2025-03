150 Millionen Euro: Haselsteiner macht Strabag-Aktien zu Geld

Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag, als die Aktien an der Wiener Börse mehr als sechs Prozent zulegten, ist das Aktienpaket rund 151 Millionen Euro wert.

Die rund zwei Millionen Aktien sollen am Mittwoch gehandelt werden.

Die Strabag-Gründerfamilie Haselsteiner hat angeboten, rund 1,7 Prozent des Baukonzerns zu verkaufen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend.

Der Kurs der Strabag-Aktie ist heuer um immerhin 91 Prozent gestiegen. Ein Grund dürfte sein: Strabag könnte von den angepeilten Milliarden-Investitionen in die deutsche Infrastruktur profitieren.

Die Familie Haselsteiner als größter Strabag-Aktionär würde mit dem Verkauf ihren Anteil auf 29 Prozent senken, der Streubesitz würde auf rund 13 Prozent steigen.

Die Strabag SE ist ein börsennotiertes österreichisches Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Strabag ist eines der größten Bauunternehmen Europas und neben den Kernmärkten Österreich und Deutschland in zahlreichen ost- und südosteuropäischen Ländern in der Bauindustrie tätig.