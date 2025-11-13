Der heimische Handymarkt wird von Samsung, Apple und Xiaomi dominiert. 85 Prozent der in Österreich genutzten Smartphones kommen von diesen drei Herstellern. Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Mobiltelefon ist, muss aber nicht zu den üblichen Verdächtigen greifen. Es lohnt sich auch ein Blick auf Geräte, die sich im Schatten der marktbestimmenden Player befinden.

Erst Ende Oktober haben zwei Hersteller aus China ihre neuen Flaggschiffe vorgestellt, die hierzulande nicht allzu bekannt sind. Anders als in Österreich kommen Oppo und Vivo in manchen Regionen aber auf beachtliche Marktanteile – vor allem am Heimatmarkt in China, in Südostasien, Afrika und zum Teil in Südamerika.

Unbekannte Neulinge Vivo ist hierzulande schon seit einigen Jahren offiziell vertreten. Ihre Spitzengeräte und günstigeren Mittelklassehandys sind zwar bei den Mobilfunkanbietern zu haben, die Marke fristet aber noch immer ein Nischendasein. Oppo hat seinen Start in Österreich erst vor Kurzem bekannt gegeben – mit dem neuen Flaggschiffgerät. Handys im mittleren Preissegment sollen folgen. Elvis Zhou, CEO von Oppo Europa, sprach dabei auf einer Presseveranstaltung von einem „langfristigen Engagement“ in Österreich und Europa. Das Ziel sei, Oppo zu einem marktbestimmenden Faktor unter den jüngeren Nutzern zu machen. Die aktuellen Highend-Geräte der beiden Hersteller sind das „Vivo X300 Pro“ und das „Oppo Find X9 Pro“. Sie richten sich in erster Linie an all jene, die großen Wert auf eine hochwertige Smartphone-Kamera legen und dafür bereit sind, entsprechend viel zu bezahlen.

Die aktuellen Preise Oppo Find X9 Pro

Marktstart in Österreich ist im Laufe des Novembers. Richtpreis: rund 1.299 Euro. Vivo X300 Pro

Das Spitzenhandy ist bereits in Österreich zu haben. Es hat eine UVP von 1.399 Euro. iPhone 17 Pro Max

Das Top-Modell von Apple kostet derzeit 1.449 Euro. Samsung Galaxy S25 Ultra

Das Samsung-Spitzengerät gibt es schon ab 925 Euro. Xiaomi 15T Pro

Das aktuelle Top-Gerät mit Leica-Kamera gibt es derzeit ab 599 Euro.

Die Kameraspezialisten Was die beiden Marken außerdem eint, ist ihre gemeinsame Mutter. Sowohl Oppo als auch Vivo entstammen aus dem chinesischen Konzern BBK Electronics, der 2024 still und heimlich aufgelöst wurde. Seither firmieren Oppo und Vivo als eigenständige Unternehmen. Parallelen gibt es auch bei der Kameratechnologie, wo beide Unternehmen mit traditionsreichen Spezialisten zusammenarbeiten. Oppo kooperiert dafür mit dem schwedischen Experten Hasselblad, Vivo hat sich die Optikspezialisten von Zeiss ins Boot geholt. Xiaomi vertraut in diesem Bereich übrigens auf eine Partnerschaft mit Leica. Wenn eine Kamera das Logo eines dieser renommierten Experten ziert, erwartet man sich auch eine entsprechende Qualität. Weder das Vivo X300 Pro noch das Oppo Find X9 Pro enttäuschen in diesem Bereich, wie sich im KURIER-Test gezeigt hat. Die Kameras der beiden Handys verfügen neben der Hauptkamera über einen hochauflösenden Weitwinkel und ein optisches Teleobjektiv mit einer 3,7-fachen beziehungsweise dreifachen Vergrößerung. Egal ob bei Nacht, Tages- oder Kunstlicht: Die beiden Handys liefern mit all ihren Objektiven stets ausgezeichnete Fotos.

