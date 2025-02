Handwerkerbonus: Noch schnell einreichen, Frist endet bald

Handwerkerbonus - Was ist das und wie bekomm ich ihn?

Der Handwerkerbonus ist ein finanzieller Zuschuss für handwerkliche Leistungen und richtet sich an Privatpersonen, die einen Wohnsitz - Haupt- oder Nebenwohnsitz - in Österreich haben und an der gemeldeten Adresse Handwerkerleistungen durchführen lassen.

Gefördert wird die Arbeit von professionellen Handwerkern mit Gewerbeberechtigung und Niederlassung oder Sitz in Österreich. Das umfasst die Renovierung und Modernisierung von privat genutztem Wohnraum, aber auch Zu- und Neubauten. Die Handwerksleistung muss ab dem 1. März 2024 erbracht worden sein.