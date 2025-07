Warum es im Baugewerbe jetzt wieder langsam bergauf geht

Zwar sei es "für eine echte frohe Botschaft noch zu früh", doch man könne erst einmal aufatmen, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Im zweiten Quartal 2025 hat sich die Auftragslage im Baugewerbe um 2,7 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres gesteigert, so eine Studie des Forschungsinstituts KMU Forschung Austria. Auch bei den Installateuren (plus 7,9 Prozent), dem Holzbau (plus 5,1 Prozent) und bei den Tischlereibetrieben (plus 3,5 Prozent) ging es im Zeitraum von April bis Juni bergauf.

Fehlende Investitionen dämpften Baubranche

Es ist eine erste Erholung nach mehreren harten Jahren, in denen vor allem die Baubranche unter mangelnder Investitionslust wegen der Teuerung, der unsicheren wirtschaftlichen Lage im Land und aufgrund der hohen Zinsen litt.

Und das mit Folgen: Denn viele Unternehmen sind abhängig von der Stimmung im Baugewerbe. Immerhin hängen mehr als die Hälfte der Umsätze der Gewerbe- und Handwerksbetriebe in Österreich direkt oder indirekt mit der Baubranche zusammen.