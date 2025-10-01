Handelsobmann Trefelik: "KV wird zu 99,9 Prozent neu verhandelt"

Wegen der anhaltend hohen Inflation muss der für zwei Jahre abgeschlossene Kollektivvertrag für die rund 450.000 Handelsangestellte neu aufgeschnürt werden. Eine endgültige Entscheidung darüber gibt es Mitte Oktober. "Wir werden den Handels-KV mit 99,9 Prozent Wahrscheinlichkeit neu verhandeln", sagte Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKO) am Mittwoch zum KURIER.

Die Sozialpartner vereinbarten im Vorjahr, dass bei einer Inflationsrate von 3 oder mehr Prozent im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 der Handels-KV-Abschluss für 2026 hinfällig ist und neu verhandelt werden muss. Die am Mittwoch veröffentlichte Inflationsschnellschätzung der Statistik Austria für September ergab jedoch 4 Prozent.

Damit würde die rollierende Inflation der letzten zwölf Monate rund 3 Prozent betragen. Die finalen Inflationszahlen für September veröffentlicht die Statistik Austria aber erst am 17. Oktober. Dann entscheiden die Sozialpartner über die weitere Vorgehensweise.