Handelskonflikt verschärft: USA erlassen weitere Zölle

Mit der Entscheidung verschärft sich der Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten weiter. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China verhängte wenig später Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche erklärt, sein Land könnte letztlich chinesische Produkte im Wert von 500 Milliarden Dollar im Jahr mit zusätzlichen Zöllen belegen. Das entspricht etwa dem Wert aller US-Importe aus China.

Trump wirft der Volksrepublik und anderen Exportnationen eine Handelspolitik zulasten der USA vor und kritisiert vor allem den chinesischen Handelsbilanzüberschuss. Die Regierung in Peking hat die Kritik zurückgewiesen.

Kritik aus China

Die chinesische Regierung hat die jüngste Ankündigung der USA zur Verhängung weiterer Zölle kritisiert. Die Pläne schadeten dem System der Welthandelsorganisation WTO und der Globalisierung, erklärte ein Vertreter des Handelsministeriums am Mittwoch. In den amerikanisch-chinesischen Beziehungen sei die Zusammenarbeit die einzig richtige Entscheidung.

Die US-Regierung hatte bekanntgegeben, chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Euro mit zusätzlichen Zöllen zu belegen. Damit eskaliert der Streit immer schneller. Präsident Donald Trump wirft China eine unfaire Handelspolitik vor, was die Regierung in Peking zurückweist.