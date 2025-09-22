Trump-Zölle: Europäer kaufen weniger US-Produkte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Verbraucher in der Eurozone haben in Erwartung höherer US-Zölle ihr Konsumverhalten geändert. Sie kauften weniger amerikanische Produkte und reduzierten ihre Ausgaben für nicht benötigte Güter, wie ein am Montag veröffentlichter Fachartikel der Europäischen Zentralbank zeigt. Er basiert auf der als "Consumer Expectations Survey" (CES) bekannten Verbraucherumfrage der EZB im Euroraum vom Juni.

"Als Reaktion auf zollbedingte Bedenken ändern Konsumenten ihr Ausgabeverhalten deutlich", heißt es in der Studie. Die EZB stellte darin fest, dass rund 26 Prozent der Umfrageteilnehmer angaben, von US-Produkten abzurücken. Rund 16 Prozent gaben an, ihre Gesamtausgaben reduziert zu haben. "Haushalte mit hohem Einkommen neigen eher dazu, auf US-Waren zu verzichten, während Haushalte mit niedrigerem Einkommen eher dazu tendieren, ihre Gesamtausgaben zu kürzen", erläuterte die EZB. Dabei beeinflusse auch die Finanzkompetenz diese Entscheidungen.