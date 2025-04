Immer weniger Schuhgeschäfte in Österreich: Wer davon profitiert

Der deutsche Schuhhändler Deichmann profitiert in Österreich von der massiven Konsolidierung des Schuhhandel s.

Onlinehandel ist der Spielverderber für das Schuhgeschäft

Marktführer Deichmann steigerte 2024 den Umsatz in Österreich trotz eines "schwierigen Marktumfeldes" um 6 Prozent auf 314 Mio. Euro. Man habe 9,13 Mio. Paar Schuhe in den Filialen und im Onlineshop verkauft, teilte der Schuhhändler am Mittwoch mit.

Im österreichischen Schuhhandel verschwanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen, unter anderem Vögele Shoes (2017), Stiefelkönig (2018), CCC (2021), Delka, Reno und Salamander (2023). Ein Hauptgrund für den Rückgang der Schuhgeschäfte sei "der anhaltende Trend, Schuhe online zu kaufen und alternative Vertriebswege zu nutzen, die über traditionelle Schuhgeschäfte hinausgehen", hieß es von RegioData. Alleine 2024 sei die Anzahl der Schuhgeschäfte um 13 Prozent gesunken.