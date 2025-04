Hallmanns insolventer Bauträger Süba könnte verkauft werden

Vor fünf Tagen ist der Immobilien-Milliardär Klemens Hallmann, Eigentümer der Hallmann Holding International Investment GmbH, als Aufsichtsratsvorsitzender der angeschlagenen Bauträger-Firma Süba AG zurückgetreten. Zu diesem Zeitpunkt muss schon klar gewesen sein, dass die Süba in die Pleite schlittern wird.

Am vergangenen Freitag ist laut Creditreform am Handelsgericht Wien das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt worden, am Montag wurde es dann eröffnet.

Zuvor war mit Hilfe externer Berater versucht worden, die Süba außergerichtlich zu sanieren.