Hafen Triest bekommt Coronakrise zu spüren

Der Hafen Triest mit altösterreichischer Geschichte profitiert derzeit von beträchtlichen Investitionen in Bahnverbindungen aus den vergangenen Jahren. Dadurch ist seine Wettbewerbsfähigkeit gestiegen - laut Hafenbehörde besonders in der Coronakrise, in der der Straßenverkehr teilweise behindert sei. Der Hafen Triest hat den höchsten Warenumschlag aller italienischen Landestellen.