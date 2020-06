Gut gebildet, wenig honoriert

An der Aufteilung in "typisch weibliche" und "typisch männliche" Berufe hat sich in den vergangenen dreißig Jahren kaum verändert – die Berufswahl ist in Österreich immer noch extrem traditionell. Davon lassen sich auch massive Unterschiede in der Bezahlung ableiten.

Bei den Lehrlingsstellen in den Wirtschaftskammern gibt es einen Geldtopf zur Förderung nichttraditioneller Berufe (Genderförderung) in der Höhe von 5 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden davon lediglich 113.650 Euro für einschlägige Projekte abgerufen. Das Geld können Betriebe für Aktionen zu Förderung nichttraditioneller Berufe nutzen, der Selbstbehalt liegt bei 25 Prozent.