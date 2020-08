Grüne Ministerin Gewessler färbt Asfinag-Aufsichtsrat um

Die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler besetzt jetzt auch die Aufsichtsratsspitze des staatlichen Straßenbaukonzerns Asfinag um.

Bei der Hauptversammlung am Montag stand die Abberufung von Aufsichtsratschef Peter Franzmayr sowie dessen Stellvertretin Kornelia Waitz-Ramsauer auf der Tagesordnung. Franzmayr wurde in dem Gremium gute Arbeit attestiert. Er ist kein Mitlglied der FPÖ, gilt allerdings als FPÖ-nahe. Die Anwältin Waitz-Ramsauer wurde vom blauen ehemaligen Verkehrsminister Norbert Hofer in den Aufsichtsrat gesetzt.

Die neuen Mitglieder sind derzeit noch nicht bekannt, die Hauptversammlung ist noch im Laufen.