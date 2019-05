Großkonzerne geraten wegen Sammelklagen immer öfter unter Druck

Ein Vergleich der Schadenersatzsummen mit den USA sei nicht zulässig, sagt Hirmke. „Oft heißt es: ’Hätten wir die gleiche Möglichkeit für Sammelklagen wie in den USA, dann gäbe es viel höhere Schadenersatzforderungen’.“ Doch das stimme nicht. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage seien in den USA viel höhere Summen als in Europa möglich.

Und das erlebt derzeit Pharmakonzern Bayer, der Monsanto im vergangenen Jahr um 56 Milliarden Euro gekauft hat und jetzt deshalb massiv unter Druck steht. Monsanto wurde in den USA zur Zahlung von 1,8 Milliarden Euro an ein Ehepaar verdonnert, das an Lymphkrebs erkrankt ist und dafür das glyphosathaltige Roundup verantwortlich macht.

Historische Strafe

Die Anwälte sprachen von einem „historischen“ Strafmaß. Zusätzlich zu der verhängten Schadenersatzzahlung werden 49 Millionen Euro an weiteren Entschädigungszahlungen fällig.

In den USA sind nach Unternehmensangaben noch 13.400 weitere Klagen gegen Monsanto anhängig. Der Leverkusener Pharmakonzern kündigte an, Rechtsmittel gegen die 1,8-Milliarden-Strafe einzulegen. Der Aktienkurs sackte dennoch weiter ab. Seit dem Kauf von Monsanto ist der Börsenwert um fast 45 Prozent geschrumpft. Und Bayer ist bei Weitem kein Einzelfall.

Dieselskandal

Auch andere Unternehmen haben sich in Sammel- und Serienklagen verstrickt. Ein Dauerbrenner ist der Dieselskandal, der im September 2015 begonnen hat, bis heute ist noch kein Ende in Sicht. Der Einbau einer Manipulationssoftware für Abgastests hat vor allem den deutschen Autobauer Volkswagen hart getroffen. Mit allen Strafen in den USA mussten die Wolfsburger bisher 30 Milliarden Euro dafür aufbringen und die rechtliche Auseinandersetzung hat in Deutschland eigentlich noch gar nicht richtig begonnen.