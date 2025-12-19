Großes Interesse an Glücksspiel-Lizenzen in Österreich
Die internationale Glücksspielindustrie hat den österreichischen Markt auf dem Radar. Jetzt outet sich der nächste Anbieter als Interessent für die Neuvergabe der Lizenzen, die das Finanzministerium demnächst ausschreiben will.
Die Izi Group aus Malta bringt sich für die Landessausspielungen (Automaten, kleines Glücksspiel), die zwölf heimischen Casinos und Online-Gaming in Stellung.
Die in Luxemburg domizilierte internationale Holding Izi International SARL gründete dafür im Juli 2025 die Izi Entertainment GmbH, die vorläufig mit einem Stammkapital von vier Millionen Euro ausgestattet wurde. Izi wurde von Johann Schembri gegründet und betreibt die einzige Lotterie in Malta sowie Dragonara, das größte Casino dort, und Online-Gaming. Aber beschränkt auf Malta, im Gegensatz zu den zahlreichen auf der Mittelmeer-Insel domizilierten Online-Anbietern, die illegal auch nach Österreich spielen.
Im abgeschlossenen Geschäftsjahr spielte die Gruppe 920 Millionen Euro Umsatz und 29 Millionen Euro Ergebnis (Ebitda) ein.
„Wir haben in Malta einen Marktanteil von 75 Prozent und können nicht mehr weiter wachsen“ begründet Christian Gernert, Chairman of the Board.
Als Partner (zehn Prozent) in Österreich ist Mario Pulker eingestiegen, bestens vernetzter Wachauer Hotelier und Gastronom sowie Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.
Einsteigen will Izi über die Landesausspielungen. Salzburg will ab 2026 das Automatenspiel erlauben, in der Steiermark laufen die Konzessionen 2027 aus. „Wir glauben, dass wir in Österreich im Segment der Landesausspielungen und der Spielbanken (Casinos) erfolgreich tätig sein können“, erklärten Gernert und Pulker gegenüber dem KURIER. Nachsatz; „Soferne die gesetzlichen Rahmenbedingungen einen fairen Wettbewerb zulassen“. (siehe Bericht rechts). Sobald die Bewerbungsunterlagen für die zwölf Casinos „zur Verfügung stehen, würden wir natürlich das erforderliche Kapital bereitstellen“, beteuert Gernert.
G’riss um Lotto-Konsortium
Wie man aus der Glückspiel-Szene hört, wollen weitere große Unternehmen im Konsortium des Lotto-Weltmarktführers Brightstar (mehr als 30 Milliarden US-Dollar Einsätze) um die heimische Lotterien-Lizenz mit dabei sein. Dem Vernehmen nach sollen wie bereits berichtet die mehrheitlich staatliche Post und der KURIER als Partner interessiert sein, deren Teilnahme wird aber offiziell nicht bestätigt. Mittlerweile dürften weitere Interessenten bei Brightstar angeklopft haben, darunter auch aus der Medienbranche.
Sprecher des Konsortiums ist seit Anfang Dezember der langjährige ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold, der den Mobilitätsklub heuer nach heftigem Hauen und Stechen Streitereien im Präsidium verließ. Brightstar bestätigt auf KURIER-Anfrage das Engagement von Schmerold.
Damit ist der Gruppe ein guter Fang geglückt. Schmerold gilt als einer der am besten vernetzten Top-Manager des Landes. Er hat den ÖAMTC zum größten österreichischen Verein mit 2,6 Millionen Mitgliedern und mehr als 4200 Mitarbeitern ausgebaut und zu einem professionellen Dienstleistungs-Anbieter transformiert, der wirtschaftlich hervorragend aufgestellt ist.
Die Lotterien sind die Cashcow der teilstaatlichen Casinos-Gruppe (Casag), Mehrheitseigentümer ist die Allwyn-Gruppe des tschechischen Milliardärs Karel Komarek. Das Brightstar-Konsorium kristallisiert sich immer stärker als Alternative zu den Tschechen heraus.
Mit- und Gegeneinander
Wobei Brightstar und Allwyn sowohl miteinander als auch gegeneinander arbeiten. In Italien sitzen beide mit Novomatic Italia in einem Lotto-Konsortium und arbeiten in Tschechien zusammen. In Griechenland dagegen matchen sie sich derzeit um eine Lotto-Lizenz.
Studie: „SPÖ-Entwurf vernichtet 1500 Arbeitsplätze“
Zu einem desaströsen Ergebnis kommt die Begutachtungsstudie des Beraters Kreutzer Fischer & Partner über den SPÖ-Entwurf zum Glücksspielgesetz. Die geplanten Restriktionen seien der „Todesstoß für die Anbieter der Landesausspielungen“ (Automatenspiel). Die Studie beziffert den Verlust für die Branche mit 61 Millionen Euro, das lasse den Konzessionären keine andere Wahl, „als ihre Lizenzen zurückzulegen und ihren Geschäftsbetrieb einzustellen“. Was für den Bundeshaushalt ein Steuerloch von jährlich 107 Millionen Euro bedeuten würde und „die bewusste Vernichtung von 1500 Arbeitsplätzen“. Weitere Jobverluste bei Partnern und Lieferanten noch nicht einkalkuliert. Automatensalons sind in der Steiermark, OÖ, NÖ, Kärnten, dem Burgenland und ab 2026 in Salzburg erlaubt.
SchwarzmarktDie Reform sei ein „Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt“, die Berater beziffern das „Abwanderungspotenzial“ zu illegalen Anbietern mit 55 Millionen Euro. Kreutzer Fischer & Partner warnen vor Organisierter Kriminalität ohne Steuerleistung und Spielerschutz. Kritisiert werden vor allem die Einsatzlimits. Der Entwurf wird derzeit in der Koalition mit ÖVP und Neos verhandelt.
