Groß angelegter Hummus-Rückruf: Was Kunden jetzt unbedingt wissen sollten

Trotz hoher Standards nicht gänzlich auszuschließen

Wie berichtet, können die Konsumenten die Produkte bei den Kassen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück.

„Produktrückrufe kommen in der Lebensmittelbranche immer wieder vor und sind – trotz hoher Standards – nicht gänzlich auszuschließen. Unser Anspruch ist es, höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Daher arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Prozesse, um solche Vorfälle so gut wie möglich zu vermeiden“, so Vivatis-Sprecherin Gisela Ploch zum KURIER. „Es ist auch wichtig zu betonen, dass sich die Sicherheits- und Analyseverfahren in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Durch diese technologischen Fortschritte werden potenzielle Risiken heute wesentlich früher erkannt – was auch zu einer Zunahme an vorsorglichen Rückrufen führen kann.“

Indes sind Bio-Hummus-Produkte nicht vom Rückruf betroffen.