Größter Börsengang 2020: Warner Music startet stark

Die Musikfirma Warner Music ist erfolgreich an die Börse zurückgekehrt. Die am Mittwoch erstmals an der New Yorker Nasdaq gehandelten Aktien des Konzerns, der unter anderem Stars wie Ed Sheeran, Bruno Mars und Cardi B unter Vertrag hat, trafen bei Anlegern auf reges Interesse.

Der erste Kurs lag bei 27 Dollar - bei einem Ausgabepreis von 25 Dollar. Im frühen Handel stiegen die unter dem Kürzel " WMG" gelisteten Papiere zeitweise bis an die Marke von 29 Dollar.

Hohe Nachfrage

Angesichts der hohen Nachfrage hatte Warner Music die Anzahl seiner angebotenen Aktien zuvor bereits von 70 Millionen auf bis zu 77 Millionen angehoben. Damit gelang es dem neben Universal Music und Sony Music einzig verbliebenen sogenannten Majorlabel, gut 1,9 Milliarden Dollar bei Investoren zu erlösen und damit den bisher größten Börsengang im Jahr 2020 zu stemmen. Insgesamt wurde der Konzern dabei mit 12,75 Milliarden Dollar (11,3 Mrd. Euro) bewertet.

Die Warner Music Group gehört mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft Access Industries des Milliardärs Len Blavatnik und war bereits bis 2011 an der New York Stock Exchange gelistet. Dass dem Unternehmen in diesen Zeiten eine erfolgreiche Börsenrückkehr gelingt, ist durchaus bemerkenswert - der Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Krise hatte viele Firmen von solchen Wagnissen abgeschreckt. Inzwischen hat sich die Stimmung an den Märkten jedoch wieder deutlich entspannt und es stehen in nächster Zeit wieder vermehrt Börsengänge an.