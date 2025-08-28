Grippostad-Hersteller Stada will im Herbst an die Börse

Der deutsche Arzneimittelhersteller Stada nimmt nach einem starken ersten Halbjahr einen neuen Anlauf für seine milliardenschwere Rückkehr an die Frankfurter Börse. "Wir bereiten einen Börsengang im Herbst vor, sofern die Rahmenbedingungen stimmen", sagte Stada-Chef Peter Goldschmidt in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Das wäre heuer einer der größten Börsengänge in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Vilbel bei Frankfurt ist bekannt für Marken wie Grippostad oder Ladival-Sonnenmilch. Auch Silomat, Antistax und Hirudoid gehören zu Stada.

Stada wird mit rund 10 Mrd. Euro bewertet, hatte einen bereits für das Frühjahr geplanten Börsengang Insidern zufolge im März kurzfristig verschoben. Als Grund galt die hohe Marktunsicherheit infolge der Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. "Unsere Abhängigkeit vom US-Markt und von Zollreformen ist sehr gering", betonte Goldschmidt nun. Die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven hatten den Arzneimittelhersteller aus Bad Vilbel bei Frankfurt 2017 für 5,3 Mrd. Euro gekauft und von der Börse genommen.