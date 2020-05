Grenzöffnung - Slowenien sieht großes Interesse unter Österreichern

An einer Grenzöffnung zwischen Slowenien und Österreich besteht laut dem slowenischen Regierungssprecher Jelko Kacin auch unter österreichischen Staatsbürgern großes Interesse. Viele möchten schon über Pfingsten nach Slowenien kommen, so Kacin. Es gebe vermehrt Anfragen bei Tourismusanbietern sowie der slowenischen Botschaft in Österreich, berichtete er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz

" Österreich verpflichtet seine Bürger nach wie vor zur Quarantäne bei der Rückkehr aus Slowenien. Das erschwert ihnen die Entscheidung für einen Kurzurlaub über Pfingsten sehr", sagte Kacin mit Blick auf nach wie vor geltende österreichische Einreisebeschränkungen. "Es geht hier nicht um die Frage der Beziehung Sloweniens zu österreichischen Staatsbürgern. Bei uns sind sie willkommen", fügte er hinzu.

Der Druck österreichischer Bürger auf deren Behörden sei groß und werde von Tag zu Tag größer, so Kacin. "Wann die österreichische Regierung entsprechend reagieren wird, wissen wir nicht. Als Österreichs Nachbar wünschen wir uns, dass es zu einer bilateralen Vereinbarung kommt", betonte er.