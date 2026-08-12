Gratis war gestern: Bis zu 3,60 Euro für Leitungswasser im Lokal

Wer zur Konsumation in der Gastronomie ein Gratis-Leitungswasser erwartet, wird immer öfters enttäuscht. Laut einer Stichprobe der Arbeiterkammer (AK) in den touristisch geprägten Gegenden Wiens servierten nur drei von 30 geprüften Lokalen Wasser aus der Leitung gratis, auch bei Speisen- oder anderweitigen Getränke-Bestellungen. Demnach wurden 0,80 bis zu 3,60 Euro für einen halben Liter Wasser kassiert.

AK fordert: „Leitungswasser soll kostenlos bleiben“

Im Vergleich zur AK Erhebung im Jahr 2014 hätten sich die Durchschnittspreise für 0,5 Liter Leitungswasser in Wiener Lokalen um 47,5 Prozent verteuert (2014: 1,39 Euro; 2026: 2,05 Euro). Die Inflation stieg im Vergleichszeitraum um 44 Prozent, so die Kammer.

„Leitungswasser soll kostenlos bleiben, wenn Gäste andere Getränke oder Speisen bestellen“, forderte am Mittwoch die AK. Die Arbeitnehmervertreter rechnen vor: „Bei Kosten von nur 2,27 Euro für 1.000 Liter Wasser aus der Leitung sollte zumindest ein angemessener Preis verlangt werden.“ Die Gastronomie hat in der Vergangenheit betont, dass in den Kosten auch Energie, Löhne, Mieten und vieles mehr enthalten sei.