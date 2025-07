Zollstreit treibt Goldpreis Richtung Rekordhoch

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Goldpreis steigt auf 3.370 US-Dollar je Unze, Nähe Rekordhoch wegen Zollkonflikt USA-EU.

US-Zölle gegen EU ab 1. August erhöht Anlegerfurcht vor Handelskonflikt.

Zinssenkungsspekulationen der US-Notenbank stützen Goldpreis, 30% Wertzuwachs seit Jahresbeginn.

Der Goldpreis ist am Montag gestiegen und hat damit an den Gewinn vom Freitag angeknüpft. In der Früh wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zu 3.370 US-Dollar (2.892,70 Euro) gehandelt und damit etwa 20 Dollar höher als am Freitagabend. Mit den jüngsten Aufschlägen nähert sich der Goldpreis wieder ein Stück weit dem Rekordhoch vom 3.500 Dollar aus dem April.

Am Markt wird eine mögliche Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und der Europäischen Union als Preistreiber gesehen. Nach Einschätzung von Beobachtern wächst die Sorge vor einem offenen Handelskonflikt. Auf Seiten der EU wird derzeit ein Plan ausgearbeitet für den Fall, dass ein Handelsabkommen mit den USA scheitern könnte. Am 1. August könnten neue US-Zölle in Kraft treten Am Goldmarkt verfolgen die Anleger die Verhandlungen zwischen beiden Seiten mit Sorge. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump den Druck erhöht und ab dem 1. August höhere Zölle für Waren aus der EU angekündigt. Zwar hatte sich der US-Handelsminister Howard Lutnick am Wochenende zuversichtlich geäußert, dass die Vereinigten Staaten ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union erzielen können. Allerdings sei der 1. August eine feste Frist, ab der neue Zölle in Kraft treten würden.